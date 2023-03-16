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Volkswagen Caddy’in zamlı fiyatı açıklandı. Otomobil alacaklar dikkat

Otomobil markası Volkswagen Caddy’in zamlı belli oldu. İşte liste ve özellikleri...

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 08:11
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Volkswagen Caddy’in zamlı fiyatı ortaya çıktı

Volkswagen Caddy’in zamlı fiyatı açıklandı. Otomobil alacaklar dikkat
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Otomotiv sektöründeki hareketlilik devam ediyor.Kısa bir süre öncesine kadar 200 bin bandında satılan bir model kısa süre içinde birbiri ardına gelen zam kararlarının ardından artık 400 bin ve hatta 500 bin TL seviyelerinden kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Volkswagen Caddy modelinin zamlı fiyatları duyuruldu.

İŞTE LİSTE:

ÖZELLİKLERİ

Volkswagen Caddy, ülkemizde standart olarak 2.0 TDI 122 PS motor seçeneğiyle satışa. 122 beygir güç ve 320 Nm tork üretebilen motor, 4 silindirin yanı sıra kullanıcılara 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG otomatik şanzıma sunuyor.

Volkswagen Caddy önden çekişli ve hafif yük taşıma konusunda sürücülere sunmuş olduğu geniş alanla ön plana çıkıyor.Giriş sınıfı Impression paketinde kullanıcılara 6,5″ Composition Audio radyo, şehir içi acil frenleme desteği “Front Assist”, hız sınırlayıcı içeren hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve arka park sensörü gibi özellikler sunuluyor.

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