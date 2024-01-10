Volkswagen'dan rakiplerine parmak ısırtacak adım. Yeni araçlarda yer alacak

Alman otomobil devi Volkswagen, katıldığı CES 2024 fuarında otomobillerine yapay zekayı entegre edeceğini duyurdu.

Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES 2024) katılan Volkswagen popüler sohbet robotu ChatGPT'yi yeni üreteceği binek araçlarında standart olarak sürücülerine sunacağını ifade etti.

İLK HANGİ ARAÇLARDA KULLANILACAK?

2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren ürettiği birçok aracında standart olacak olan özelliğin ilk olarak ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, Tiguan, Passat ve Golf modellerine geleceğinin altını çizdi.

Aracın asistan sisteminin multimedya kontrolü, navigasyon, klima gibi kontrolleri yapabildiği belirtilirken Volkswagen, ChatGPT ile sezgisel ve ileri düzey bir etkileşim sağlanacağını açıkladı.

VOLKSWAGEN AÇIKLAMA YAPTI

Yeni bir hesap oluşturmaya ve yeni bir uygulamaya gerek olmadığının altını çizen Volkswagen'ın açıklamasına göre, sesli asistanın yanıtlayamadığı durumlarda ChatGPT otomatik olarak devreye girdiği ifade edildi.

Veri koruması adına ChatGPT'nin hiçbir araç verisine erişimi olmadığı, soruların ve cevapların hemen silindiği de aktarıldı.