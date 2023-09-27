Volkswagen’de araç üretimi durdu

Arıza, Almanya ile sınırlı kalmadı, Porsche ve Audi markaları da etkilendi. Şirket sözcüsü, siber saldırı ihtimalini dışladı.

Arızanın kaynağı araştırılıyor

Olay, dün öğle saatlerinde Volkswagen’in genel merkezi olan Wolfsburg’daki tesisinde başladı. “Bilgisayar sistemi ağında” bir kesinti tespit edildi. Kesinti, bugün de devam ederken, şirketin Almanya’daki Wolfsburg, Emden, Zwickau ve Osnabrück’teki araç fabrikalarında üretim askıya alındı. Kassel, Braunschweig ve Salzgitter’deki parça fabrikaları da arızadan etkilendi.

Şirket Sözcüsü, Volkswagen Grubu’nun Porsche ve Audi markalarının da arızadan etkilendiğini belirterek, arızanın kaynağını araştırmak için kriz masası kurulduğunu bildirdi. Sözcü, siber saldırı ihtimalini de reddetti.

Avrupa’daki fabrikalar da etkilendi

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın haberine göre, söz konusu arızanın yalnızca Almanya ile sınırlı olmadığı, Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen’in diğer ülkelerdeki fabrikalarının da etkilendiği ifade edildi.

Volkswagen’in ofislerindeki bilgisayarlarda, e-posta iletişimi gibi merkezi uygulamaların çalışmadığı da haberde belirtildi.

Toyota da benzer bir arıza yaşamıştı

Dünyanın en büyük otomobil satıcısı Toyota da ağustosta üretim sistemindeki bir arıza nedeniyle 4 tesisindeki 28 montaj bandında bütün operasyonları durdurmak zorunda kalmıştı.

Toyota, Japon tedarikçisi Kojima Industries’in bilgisayar sistemlerinin siber saldırıya uğramasının ardından Mart 2022’de tüm fabrikalarını kapatmak zorunda kalmıştı. Toyota’nın 14 fabrikasındaki 28 üretim hattının tamamı etkilenmişti.