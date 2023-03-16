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Volkswagen yeni elektrikli aracını tanıttı. Fiyatı şaşırttı

Volkswagen'den yeni elektrikli otomobil geliyor. ID. 2all adı verilen otomobil, 2026 yılına kadar 10 yeni modeliyle sürücülerin beğenisine sunulacak.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 10:56
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Volkswagen'den yeni elektrikli otomobil

Volkswagen yeni elektrikli aracını tanıttı. Fiyatı şaşırttı
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Volkswagen’in yeni tasarımı olan elektrikli otomobili, Avrupa satış fiyatıyla 25 bin Euro’nun altında olacak, tamamen elektrikli yeni konsept modeli ID. 2all’u tanıttı.

Volkswagen’in yeni tasarımını taşıyan, önden çekişli, 450 km'ye kadar menzile sahip model; Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist”, IQ.LIGHT veya Elektrikli Araç Rota Planlayıcı gibi yenilikçi teknolojik özelliklerle donatılmış olacak.

Yeni modelin MEB Entry platformuna dayalı olarak üretileceği ifade edildi. 2all, Volkswagen'in 2026 yılına kadar pazara sunmayı planladığı on yeni elektrikli araç modelinden biri olacak.

YENİLİKÇİ BİR MODEL OLACAK

Volkswagen'i gerçek bir “Love Mark” yapma hedefiyle hızlı ve temelden bir dönüşüm içinde olduklarını söyleyen Volkswagen Binek Araç CEO'su Thomas Schäfer, “ID. 2all, markayı nereye götürmek istediğimizi gösteren bir model. Müşterilerimize yakın olmak ve harika bir tasarımı, en iyi teknolojiyle birlikte sunmak istiyoruz. Elektrikli mobiliteyi kitlelere ulaştırmak için dönüşümü hızla uyguluyoruz.” dedi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ AÇIKLANDI

İç mekanda da yeni tasarım dili net bir şekilde görülüyor. Yüksek kaliteli görünüm, kolay kullanıma sahip bilgi-eğlence sistemi ve ayrı bir klima bloğu ile karakterize edilmiş. Bagaj hacmi oldukça cömert ve daha yüksek sınıf modellerde görülen değerleri aşıyor: 490 - 1.330 litre.

2026'YA KADAR ON YENİ ELEKTRİKLİ MODEL

ID. 2all’un seri üretim versiyonu, Volkswagen’in 2026 yılına kadar pazara sunmayı planladığı on yeni elektrikli modelden biri olacak. 2023 yılı içinde ID.3, ID.7 sedan ve ID.Buzz’ın uzun şasi versiyonu tanıtılacak. 2026'da kompakt bir elektrikli SUV’u sunmayı planlayan Volkswagen, tüm zorluklara rağmen fiyatı 20 bin Euro'nun altında olan yeni bir elektrikli otomobil üzerinde de çalışıyor. Böylece pazardaki en geniş elektrikli araç yelpazesine sahip olacak olan Volkswagen, Avrupa satışlarındaki elektrikli araç pazar payını yüzde 80’e çıkarmayı hedefliyor.

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