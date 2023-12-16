Vücudu çamaşır suyu gibi temizleyen tarif: Zencefil Shot

Zencefil shot yapmak için, 1 parmak büyüklüğünde soyulmuş ve dilimlenmiş taze kök zencefili, yarım limonu, 1 çay kaşığı toz zerdeçalı, bir portakal veya iki mandalinayı, bir tutam karabiberi ve bir bardak suyu aynı anda meyve sıkacağının içerisine atıp çekin. Tortulu bir karışım elde edeceksiniz. Bu karışımı süzüp bir şişeye veya sürahiye aktarın. Zencefil shotunuzu her sabah bir bardak içebilirsiniz.

Zencefil shotunun tadı baharatlı ve acı olabilir, bu yüzden içerken dikkatli olun. Zencefil shot tüketmeden önce doktorunuza danışmanızı öneririm, çünkü bazı durumlarda yan etkilere neden olabilir. Örneğin, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, hamileler, emzirenler veya safra taşı olanlar zencefil shot tüketmekten kaçınmalıdır.

ZENCEFİL NEDİR?

Zencefil, Asya’nın tropik bölgelerinde yetişen, insan sağlığına birçok faydası olan bir bitkidir. Zencefilin kökü baharat olarak kullanılır ve çay, toz veya yağ şeklinde de tüketilebilir. Zencefilin faydaları şunlardır:

Hazımsızlığı giderir, mideyi rahatlatır ve gazı söker.

Ağrıyı azaltır, iltihabı önler ve kas ağrılarını hafifletir.

Beyin fonksiyonlarını geliştirir, hafızayı güçlendirir ve yaşlanmayla ilgili bilişsel sorunları azaltır.

Kanser riskini düşürür, serbest radikallerle savaşır ve bağışıklık sistemini destekler.

Solunum yollarını iyileştirir, boğaz ağrılarını geçirir ve soğuk algınlığına iyi gelir.

Kemik sağlığını korur, artrit tedavisine yardımcı olur ve osteoartriti önler.

Şişkinliği azaltır, iştahı düzenler ve zayıflamaya yardımcı olur.

Zencefilin faydalarından yararlanmak için günde 1-3 gram arası tüketmek önerilir. Ancak zencefilin bazı yan etkileri de olabilir.

Örneğin, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, hamileler, emzirenler veya safra taşı olanlar zencefil tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır. Zencefil aşırı tüketildiğinde mide rahatsızlığı, ishal, ağızda yanma veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir.