Vücudu çökerten gıda ortaya çıktı. Her mutfakta bulunuyor

Zararlar saymakla bitmeyen ve adeta vücudu çökerten rafine şekerin her mutfakta olması korkuttu. Uzmanlar rafine şekerle ilgili uyarılarda bulundu.

Tuncay Özülü KAYNAK: Haber Merkezi
Vücudu çökerten gıda ortaya çıktı. Her mutfakta bulunuyor

Sağlıksız beslenmenin birçok hastalığa sebep olabileceği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Sağlıksız besinler çoğunlukla paketli ürünler olarak algılanıyor. Ancak uzmanlar her mutfağın vazgeçilmezi olan bir besinin zararlarına dikkat çekiyor.

Bu besin, tatlılarda kullandığımız rafine şekerdir. Rafine şeker lezzet katsa da vücudumuza her yönden zarar veriyor.

ADETA ÖLÜM SAÇIYOR

Rafine şeker; Tip 2 diyabet, kalp rahatsızlığı, karaciğer bozukluğu, Alzheimer rahatsızlığı, depresyon, kaygı ve sivilce ve kırışıklık gibi pek çok kronik rahatsızlıklara neden olduğu bildirildi.

Rafine şeker aynı zamanda vitamin ve minerallerin vücut tarafından alınmasını azaltarak bağışıklık sistemini zayıflatır.

RAFİNE ŞEKER NELERDE VAR?

Rafine şekeri en çok sofra şekeri, hazır reçel ve marmelat, ekmek mayalamada, hazır içecekler, hazır dondurmalar, konserve gıdalar, soslar ve paketli ürünler gibi yiyeceklerde bulabiliriz.

Bebek mamalarında bile şeker olabiliyor. Bu yüzden gıda paketlerinin içindekiler kısmını iyi incelemek lazım.

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