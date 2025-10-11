B12 vitamini eksikliğinin uzun süre fark edilememesi, geri dönüşü olmayan nörolojik hasarlara neden olabiliyor.

Vitamin B12 eksikliğinin belirginleşmesi genellikle yavaş bir süreç izlerken, bilimsel araştırmalar ve yabancı uzman görüşleri, ciltte meydana gelen önemli bir değişimin bu hayati eksikliği erken aşamada gözler önüne serdiğini doğruladı. Özellikle el ve ayaklarda, parmak boğumlarında ve avuç içlerinde oluşan hiperpigmentasyon (cilt kararması), B12 depolarının tükenmeye başladığının kritik bir sinyali olarak kayıtlara geçti.

CİLT KARARMASI, ERKEN TANININ ANAHTARI

B12 (kobalamin) vitamini, DNA sentezi, sinir sistemi işlevi ve kırmızı kan hücresi üretimi gibi vücudun pek çok temel fonksiyonu için hayati önem taşıyor. Eksikliğinde yorgunluk, halsizlik, anemi ve nörolojik sorunlar ortaya çıkarken, son dönemde yapılan bilimsel çalışmalar dermatolojik belirtilerin, diğer semptomlardan önce bile ortaya çıkabileceğini gösterdi.

Literatürde yer alan araştırmalara göre, B12 eksikliğinde en yaygın görülen cilt belirtilerinden biri hiperpigmentasyon olarak ifade edildi. Bu cilt kararması; özellikle ellerin üst kısımları, parmak boğumları, avuç içi çizgileri, ayakların üst kısımları ve bazı vakalarda ağız mukozası ile dilde belirginleşti.

BİLİMSEL MEKANİZMA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Bu durumun bilimsel mekanizmasına dair önemli açıklamalar yapan New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Jessica Krant, B12'nin melanin sentezini ve melanosit hücrelerinin işlevini etkilediğini ifade etti.

Dr. Krant, "B12 eksikliği, hücre metabolizmasını bozarak melanositlerin (cilde rengini veren hücreler) aşırı melanin üretmesine yol açtı. Bu durum, özellikle vücudun basınç gören veya sürtünmeye maruz kalan bölgelerinde koyu lekelenmelere neden oldu" dedi.

NÖROLOJİK HASAR RİSKİ KAPIDA

B12 eksikliğinin uzun süre tedavi edilmemesi, geri dönüşü olmayan sinir hasarlarına yol açabiliyor.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden Nöroloji Profesörü Dr. David Smith, ciltteki kararma gibi erken belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Dr. Smith, "Hiperpigmentasyon, vücudun bize gönderdiği önemli bir uyarı oldu. Bu durumun fark edilmesi, genellikle gecikmeli ortaya çıkan ve geri dönüşü çok zor olan kalıcı nörolojik ve hematolojik hasarları önlemede hayati bir rol oynadı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, bazı vakalarda cilt kararmasının, yorgunluk veya anemi gibi diğer B12 eksikliği belirtilerinden daha önce ortaya çıktığı ve bu durumun, tanıda önemli bir ipucu sunduğu da bilimsel raporlarda yer aldı.

UZMANLARDAN KRİTİK ÇAĞRI

Uzmanlar, ciltte beklenmedik bir kararma fark eden bireylerin, özellikle vegan/vejetaryen beslenenlerin, yaşlıların veya mide-bağırsak sistemi sorunları olanların (kronik gastrit, Crohn hastalığı vb.) derhal bir uzmana başvurması ve B12 seviyelerini kontrol ettirmesi gerektiği konusunda uyardı.

Doğru teşhis ve zamanında B12 takviyesiyle ciltteki renk değişiminin ve diğer semptomların genellikle tamamen düzeldiği belirtildi.