Vücuduna sakladığı düzenekler şeytanın aklına gelmez. ‘Fısıltı’ operasyonu

Kaynak: DHA / İHA
Vücuduna sakladığı düzenekler şeytanın aklına gelmez. ‘Fısıltı’ operasyonu
Diyarbakır'da 'fısıltı' operasyonu gerçekleşti. Polis, sivil gibi aralarına sızdığı bildirildi. Ayakkabı, iç çamaşırı ve kulak içerisindeki düzenekler şaşkına çevirdi.

Diyarbakır'da, motorlu taşıtlar sınavlarında hile yapmak için özel cihazlar kullanan bir şebekeye yönelik dört aylık bir soruşturma sonucunda polis ekipleri operasyon düzenledi.

İç çamaşırı, ayakkabı tabanı ve kulaklık gibi gizli yerlere cihaz yerleştiren 12 kişi gözaltına alındı.

Bu şebeke, 70 aday adına sınava girmeyi planlıyordu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, motorlu taşıtlar sınavlarını hedef alan bir suç örgütüne karşı harekete geçti.

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Dört ay süren titiz çalışmalar sonucunda, sürücü kursları ve sınav alanlarına sivil polisler yerleştirildi.

Bu polisler, bazı kişilerin adayların yerine sınavlara girdiğini ve şebekenin 70 aday için sınav hazırlığı yaptığını keşfetti.

Şebeke, adayların sınavı geçmesini sağlamak için görsel ve işitsel cihazlar kullanıyordu.

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'Fısıltı' adlı operasyonla, polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirleyerek, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle ev ve iş yerlerine baskın düzenledi.

Şüphelilerin sınavlara gizli cihazlarla girdiği ve bu cihazların yerleştirilmesi ve yakalanmaları kameraya kaydedildi.

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Aramalarda, özel düzenekli cep telefonları, akıllı saatler, mini kulaklıklar, özel cımbızlar, para makbuzları, sınav belgeleri, ajandalar, kursiyer belgeleri, bir tabanca, lehim makineleri, kablolar, banka kartları, e-imzalar, mobil Wi-Fi ve bluetooth cihazları ele geçirildi.

Şu anda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ayrıca, polis geçmişte yapılan sınavları da incelemeye alındı.

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