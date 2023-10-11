Vücutta yıkanması ihmal edilen üç bölge. Dikkat edilmezse hayati riski var

TikTok’ta cilt sağlığıyla ilgili bilgiler veren bir dermatolog, duş alırken dikkat etmeniz gereken üç bölgeyi paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Vücutta yıkanması ihmal edilen üç bölge. Dikkat edilmezse hayati riski var

Bu bölgeleri yeterince temizlemezseniz, hayati tehlike oluşturabilecek bir enfeksiyona yakalanabilirsiniz.

Dermguru adlı hesaptan videolar yayınlayan Dermatolog Lindsey Zubritsky, kulak arkası, göbek deliği ve tırnakların altının en çok ihmal edilen yerler olduğunu söyledi.

Videoları 3 milyonun üzerinde izlenen dermatolog, bu bölgelerde kir, döküntü ve terin biriktiğini ve göbek taşı gibi rahatsızlıklara yol açabileceğini anlattı.

Dermatolog ayrıca, bu bölgeleri temizlemediğiniz takdirde, vücudunuzda MRSA adı verilen ve birçok antibiyotiğe dirençli olan tehlikeli bir bakterinin üreyebileceğini de belirtti.

MRSA enfeksiyonu tedavi edilmezse, enfeksiyon, kızarıklık ve ağrı gibi sorunlara neden olabilir.

İşte uzman dermatoloğun uyarıda bulunduğu 3 önemli yer…

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-TIRNAKLARIN ALTI

“Duş alırken, kirden, döküntüden ve birikintilerden kurtulmak için sert bir fırçayla tırnakların altını temizlemeniz gerekiyor” diyen dermatoloğa göre, bu üç alanı düzgün şekilde temizlememek, birçok antibiyotiğe dirençli bir bakteri olan Metisiline dirençli Staphylococcus aureus’un (MRSA) vücudunuzda barınabileceği anlamına gelebilir.

Uzmanlara göre, tedavi edilmeyen MRSA enfeksiyonları, enfeksiyona, kızarıklığa, ağrıya yol açabiliyor.

-KULAK ARKASI

Kulak arkasını yıkamanın en çok ihmal edilen bölge olduğunu söyleyen Zubritsky, “Parmağınızı kulağınızın arkasına koyup kokladığınızda farklı bir koku fark ederseniz veya bir şey hissederseniz, orayı daha fazla yıkamanız gerekir” diye uyardı. Dermatolog; kepek, sebum ve diğer kafa kaynaklı kirlerin sıklıkla orada toplandığını açıkladı.

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-GÖBEK DELİĞİ

Dermatoloğa göre, en çok ihmal edilen ikinci nokta ise göbek deliğidir ve eğer temizlemezseniz, mideniz zorlanabilir. İhmal edildiğinde göbek deliğinde göbek taşı olarak da bilinen omfalolit gelişebilir.

Zubritsky, “Burası ter, döküntü ve biriken kirin toplandığı ortak bir alandır. Eğer yeterince temizlemezseniz, orada o kadar çok döküntü ve kir olacak ki, buna benzeyen bir göbek taşı oluşturacaksınız” diyerek korkutucu bir fotoğraf da paylaştı.

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