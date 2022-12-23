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Vücuttaki kırışıklıklara dikkat

Kırışıklıkları yok etmek için elbette pek çok uygulama var. Endopeel yöntemi de onlardan biri. Peki, kimlere, nasıl uygulanıyor. İşte yanıtı…

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 12:21
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Vücuttaki kırışıklıklar ne anlama geliyor?

Vücuttaki kırışıklıklara dikkat
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Dr. Mesut Ayyıldız, “Endopeel yöntemi, mimik kaybı olmadan 20 dakikada başlayan etkisiyle kırışıklık ve sarkmalara son vererek ameliyatsız yüz germe alanında oldukça popüler olan bir işlemdir.” diyor ve ekliyor:

“Endopeel ile yüz ve boyun başta olmak üzere vücudun pek çok yerindeki kırışıklık ve sarkmalar ortadan kaldırılabiliyor.”

İsviçreli yüz plastik cerrahı Prof.Dr. Alain Tenenbaum tarafından geliştirilen yerfıstığı yağı karbolik asit ve mentol karışımından oluşan ürünün kullanıldığı endopeel ile hem tıbbi lifting sağlanıyor hem de kimyasal peeling etkisi oluşturuluyor. Bu uygulama Türkiye’de ise yaklaşık 5 yıldır kullanılıyor.


NASIL UYGULANIR?

Endopeel uygulandığı bölgede kasların tonusunu ve yer çekimine karşı taşıma gücünü artırıp gerginlik oluşturuyor bu sayede de kırışıklık ve sarkmalar 20 dakikada ortadan kalkıyor. Bunlar yaşanırken mimik kaybı oluşmuyor.
Özellikle gıdı bölgesinde sıkılaşma sağlanırken, aynı zamanda kaş ve burun ucu kaldırma, selülitte, karın germede, el sırtı ve dekoltede sıkılaşma, kollarda sarkmaların önlenmesi gibi pek çok çeşitli kullanım alanı bulunuyor..

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