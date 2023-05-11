Vücuttaki masaj yapılacak noktalar belli oldu. Mucize etkileri oluyor

Ensonhaber’de yer alan habere göre; Masajın zihinsel ve fiziksel olarak rahatlamanızı sağladığı biliniyor. Vücutta bulunan belirli noktalar sayesinde akupresür masaj tekniği ile ağrıların biteceği bildirildi. Bu noktalara nasıl masaj yapılacağı ve nelere iyi geldiğini derlendi.

İşte o yerler…

-Diz kapağının 4 parmak kadar altı ve arkası

Diz kapağınızın 4 parmak altına ve arka kısmına her gün düzenli olarak 45-60 saniye kadar orta şiddetle bastırarak masaj yaparsanız, mide bulantısı siyatik ve kalça ağrısı, adet ağrısı, yorgunluk ve sindirim problemlerine iyi gelir.

-Kaş ortasının 3 cm yukarısı

Kaşınızın ortasından 3 cm yukarısına 45-60 saniye kadar orta şiddetle bastırarak masaj yaparsanız, gerginliği alır, daha net düşünmenizi sağlar ve göz yorgunluğunu alır.

-Ayak bileğinin iç kısmının 4 parmak yukarısı

Ayak bileğinin iç kısmının 4 parmak yukarısına her iki ayak bileğine olmak üzere 45-60 saniye kadar orta şiddetle bastırarak masaj yaparsanız, âdeti düzenlemeye, adet ağrılarını azaltmaya, hormonsal dengesizlikleri düzenlemeye yardımcı olur ve şişkinliği giderir.

-Ayak başparmağı ve yanındaki parmağın tam ortasının 2 parmak ilerisi

Ayak başparmağı ve yanındaki parmağın tam ortasının 2 parmak ilerisine 2 dakika kadar orta şiddetle bastırarak masaj yaparsanız, migren ve baş ağrısı, uykusuzluk problemi Parkinson hastalığı ve panik ataklara iyi gelir.