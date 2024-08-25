Vuran Tunuslu vurulan Cezayirli. Yer İstanbul Fatih

İstanbul’un göbeğinde meydana gelen olay, 22 Ağustos Perşembe günü saat 22.45 sularında Fatih Kemalpaşa Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, Cezayirli Ben Bohani ile Tunuslu şüpheli şahıs arasında alacak verecek anlaşmazlığı vardı.

Alacak verecek kavgası olan iki şahıs bir cadde üzerinde buluşmaya karar verdi. Cezayirli Ben Bohani cadde üzerinde beklediği esnada Tunuslu şüpheli şahıs skuterle buluşma noktasına geldi.

Olay yerine gelerek Skuterden inen şahıs, 18 bin dolar alacaklı olduğu iddia edilen Ben Bohani'ye çıkardığı silah ile art arda ateş etmeye başladı. Saldırgan saldırmasının ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Ben Bohani'nin bacağına isabet ederken, bir kurşun da caddede bulunan otelin camına isabet etti.

Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bohani'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Bohani'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kimliği belirlenen saldırganı yakalamak için inceleme başlattı.