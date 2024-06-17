Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı bot kazasından sonra ilk kez aynı karede

24 Ağustos 2023'te Yunanistan'da içinde bulundukların botun kayalıklara çarpması sonucu ölümle burun buruna gelen Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı neredeyse 1 yıl sonra ilk kez yan yana oldukları bir fotoğraf paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Emanet isimli sergisinin açılışında ortaya çıkan Vuslat Doğan Sabancı’nın kazanın ardından ABD’de bir dizi operasyon geçirdiği iddia edilmişti.

Herkes çiftin sağlık durumunu merak ederken önceki gün Vuslat Doğan Sabancı’nın arkadaşının doğum günü pikniğinde ikiliden ilk paylaşım geldi.

Doğum günü partisinde eşi Ali Sabancı’nın da geçmiş doğum günü kutlandı.

Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı’nın fotoğrafına, "Her günün doğum günün olsun Ali'm" notunu yazdı.

Ali Sabancı’nın elinde ve yüzündeki yara izleri ise dikkatlerden kaçmadı.