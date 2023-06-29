Wagner isyanına destek verdiği öne sürülen Rus komutanın akıbeti hakkında flaş iddia

Wagner’in Moskova'ya yürüyüş başlattığı isyanından haberi olduğu ve Prigojin'e destek verdiği iddia edilen 'General Armegedon' lakaplı Orgeneral Sergei Surovikin'in tutuklandığı iddia edildi.

Wagner isyanına destek verdiği öne sürülen Rus komutanın akıbeti hakkında flaş iddia

Geçtiğimiz hafta Rusya'da Moskova yönetimine karşı Wagner tarafından gerçekleştirilen isyan hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Rus basını bir dönem 'Putin'in şefi' olarak da anılan, isyan sonrasında Belarus'a giden iş insanı ve oligark, Wagner lideri Yevgeni Viktoroviç Prigojin'e destek verdiği ileri sürülen 'General Armegedon' lakaplı Orgeneral Sergei Surovikin'in tutuklandığını yazdı.

Hürriyet'ten İlker Kocaş'ın haberine göre; iddia Rusya Merkezli Moscow Times'a ait. The Moscow Times'ın Rusça yayın yapan servisi, Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın iki kaynağa atıfta bulunarak Çarşamba günü, Surovikin'in 'ayaklanma sırasında Prigojin'in tarafını' seçmesi nedeniyle tutuklandığını bildirdi. Gazete, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Surovikin'in gözaltına alındığına dair haberler hakkında henüz yorum yapmadığını da yazdı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ocak ayında Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u Moskova'nın 'özel askeri operasyon olarak' nitelediği Ukrayna işgalinin genel komutanlığı görevine getirdi ve Ekim ayında işgal birliklerinin komutanlığını alan Surovikin'in görevi son bulmuştu.

Surovikin, 1991 yılında Gorbaçov’a yönelik askeri darbede görev almıştı. Surovikin’e bağlı birlik, Moskova’da üç darbe karşıtının öldüğü operasyona katılmış, Surovikin ise ilerleyen dönemde tutuklanmış, ancak soruşturma sonrası suçsuz bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını 'vatana ihanet' olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Günün sonunda Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti. FSB, 27 Haziran'da bir açıklama yaparak Wagner hakkındaki ceza davasının kapatıldığını duyurdu.

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