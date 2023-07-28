Wagner lideri Prigojin'den darbe girişimi sonrası Rusya'da ilk kare

Darbe girişiminin ardından Prigojin'in Rusya'da çekilen ilk fotoğrafı olan karenin çekildiği yer de bir hayli dikkat çekici.

Söz konusu kare açılışını Putin'in yaptığı ve St. Petersburg’da düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu’nun oturum aralarında çekildi.

Prigojin'in bu ilk karesi, Politico tarafından 'Wagner patronu, Rusya-Afrika zirvesinde görüldü' başlığıyla yayınlandı. Haberde Wagner liderinin davetliler ile poz verdiği karelerin sosyal medyada yer aldığı bilgisine de yer verildi.