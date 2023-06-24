Wagner lideri Prigojin’in ses kaydı ortaya çıktı. Anlaşmayı böyle duyurdu

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Prigojin'in Wagner askerlerini durdurmayı kabul ettiğini, Wagner askerlerinin güvenliğini garanti eden bir anlaşmanın masada olduğunu söyledi.

Wagner lideri Prigojin’in ses kaydı ortaya çıktı. Anlaşmayı böyle duyurdu

Lukaşenko’nun basın servisine göre bir gün sürdüğü belirtilen görüşmeler sırasında duruma kabul edilebilir çözüm getirilmesine ilişkin bir taslak üstünde anlaşıldı, söz konusu taslak Wagner güçlerinin güvenliğine ilişkin garantiler de içeriyor.

Bu taslak ayrıca, gerilimin dindirilmesi adına atılabilecek başka adımları da kapsıyor.

Belarus Devlet Başkanlığı’nın duyurusu ardından Wagner’in başındaki Prigojin, birliklerinin ilerleyişini durduracağını, geri dönüşe başlayacaklarını söyledi.

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"TARAFLAR ORTAK EYLEMLERDE BULUNMA KONUSUNDA ANLAŞTI"

Lukaşkenko’nun Prigojin ile gerçekleştirdiği müzakereler ve bu görüşmeler sonucunda varılan anlaşmaya ilişkin Belarus Devlet Başkanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu sabah Belaruslu mevkidaşına (Aleksandr Lukaşenko) ülkesinin güneyinde özel askeri şirket Wagner nedeniyle yaşanan durum konusunda bilgi verdi. Taraflar ortak eylemlerde bulunma konusunda anlaştı.

Ardından Belarus Devlet Başkanı, kendi kanalları üstünden de durumu netleştirip Rusya Devlet Başkanı’nın onayı ile Wagner lideri Yevgeni Prigojin ile görüşmeler gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmeler gün boyu sürdü. Görüşmeler sonucunda, Rusya topraklarında kanlı bir kıyım yaşanmasının kabul edilemez olduğu konusunda anlaşmaya varıldı.

Yevgeniy Prigojin, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, Wagner şirketinin silahlı insanlarının Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması ve gerilimin dindirilmesi adına atılacak adımlar konusundaki teklifini kabul etti

Şu an masada duruma ilişkin, Wagner şirketinin askerlerinin güvenliğine dair garantiler de içeren tamamıyla avantajlı ve kabul edilebilir bir çözüm seçeneği bulunuyor.”

Wagner lideri "Birliklerimizin yönünü değiştiriyoruz. Aksi yönde ilerleyerek konuşlanma noktalarımıza geri döneceğiz" açıklamasını yaptı.

Prigojin, kendi Telegram kanalında yayınlanan sesli mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Taraflardan birinden dökülecek olanın Rus kanı olmasının sorumlusu olmamak adına, birliklerimizin ilerleyiş yönünü değiştiriyoruz ve plan doğrultusunda sahadaki kamplarımıza geri dönüyoruz.”

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