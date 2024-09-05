Wallace Hattı'nın şifresi çözülüyor

Gizemli Wallace Hattı'nın her iki tarafında da hayvan türleri ve kuşlar eşit olmayan bir dağılım göstermektedir. Bilim insanları bunun nedenini uzun süredir çözemediler. Çizginin batısında Asyatik türler, doğusunda ise bazı Asya ve Avustralya türlerinin melez hâlleri bulunuyor.

Alfred Russel Wallace, Güneydoğu Asya ile Avustralya arasında 25.000'den fazla adadan oluşan bir hat boyunca seyahat etmiş ve belli bir noktadan sonra türlerde ciddi bir değişim olduğunu fark etmiştir. İşte Wallace Hattı'nı ortaya çıkartan bu farklılık olmuştur.

Ekologlar, Wallace Hattı boyunca türlerin asimetrik dağılımını görünce şaşkına döndüler. Asya türlerinin bir yönde hareket etmesine izin veren, ancak Avustralya türlerinin ters yönde hareket etmesine izin vermeyen bir şey olduğu sonucuna vardılar.

Geçen yıl yapılan bir araştırma, bu garip bölünmenin kıtasal bir çarpışmanın aşırı iklim değişikliğini tetiklemesinin ardından ortaya çıktığını ortaya koydu. Bu durumun, bölünmenin her iki tarafındaki türleri farklı şekillerde etkilediği belirtiliyor.

KITASAL ÇARPIŞMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

35 milyon yıl önce yer kürede muazzam kuvvette bir tektonik aktivite gerçekleştir. Sarsıntıların sonucunda Avustralya, Antarktika'dan koparak Asya'ya çarptı ve Malay Takımadaları meydana geldi.

Kıtaların yer değiştirmesi küresel iklimde ciddi bir değişikliği tetikledi. Bilim insanları, dağılma yeteneklerini ve ekolojik tercihlerini anlamak için Wallace Hattı'nın her iki tarafında bulunan 20.000'den fazla türü inceledi. Malay Takımadalarındaki yaşam koşullarının Asyalı türlere çok daha uygun olduğunu buldular.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde evrimsel biyolog olan Alex Skeels son yaptığı araştırmada elde ettiği bulguları paylaştığı sunumunda "Kıtalar hareket ettiğinde, okyanuslarla ilişkili olarak iklim değişikliği meydana geldi. Avustralya Antarktika'dan uzaklaştığında, Antarktika'yı çevreleyen ve şu anda Antarktika Sirkumpolar Akıntısı'nın (ACC) bulunduğu bu derin okyanus alanı açıldı. Bu durum evrensel ölçekli iklimi soğuttu. İklim değiikliği bölgelerdeki türleri farklı şekilde etkiledi. Malay Takımadaları sıcak ve nemli kalırken, Avustralya'daki koşullar soğuk ve kuru hâle geldi" ifadelerini kullandı.

Bu, Malay bölgesinde yaşayan hayvanların bulundukları bölgeye iyi adapte oldukları ve bazılarının Avustralya'ya doğru hareket etmeye uygun oldukları anlamına geliyordu. Ancak Skeels, Avustralyalı türlerin daha soğuk ve kuru bir iklimde evrimleştiğini ve tropikal adalara uyum sağlayamadığını söyledi.