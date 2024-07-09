Wanda Nara Icardi'yi bıraktı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, profesyonel başarılarının yanı sıra eşi Wanda Nara ile yaşadığı özel hayatıyla da sıkça magazin gündemine taşınıyor. Wanda Nara, sosyal medya üzerinden paylaştığı cesur fotoğraflarla ve Mauro Icardi ile geçirdiği romantik anları takipçileriyle paylaşarak adından sıkça söz ettiriyor.

Wanda Nara-Icardi çifti arasında flaş bir olay yaşandı.

TAKİBİ BIRAKTI

Wanda Nara, Instagram üzerinden Mauro Icardi'yi takip etmeyi bıraktı ve takipten çıktı.

Mauro Icardi ise Wanda Nara'yı takibi sürdürüyor.

Bu gelişme sonrası sosyal medya yıkıldı ve X'te gündem oldu.

BOŞANMA EŞİĞİNDELER

Ciudad Magazine'nin haberine göre; Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin evliliği boşanma noktasına geldi.

Söylentilere göre Wanda Nara, TN Show'a boşanma kararını açıkladı.

Wanda Nara'nın boşanma sürecinde Icardi'den, kendisine ait tüm varlıkları devretmesini talep eden bir belge imzalamasını istediği de yazıldı.

Önceki dönemlerde Wanda Nara, Icardi ile yollarını ayırdıktan hemen sonra L'Gante'nin müzik videosunda yer alarak dikkatleri üzerine çekmiş ve oldukça yakın ve cesur sahneler sergilemişti.

Bu video çekiminin ardından L'Gante ile Wanda Nara'nın müzik dışında da samimi görüntüleri basına sızmıştı.

Yabancı basında yer alan haberlere göre ise, on yıllık bu ilişkinin bitmesine neden olan kişi, çiftin daha önceden de ciddi bir kriz yaşamasına yol açan şarkıcı L'Gante.

L-GANTE İLE AYNI MEKANDA GÖRÜNTÜLENDİ

Mauro Icardi'nin İstanbul'a uçtuğu günün gecesinde Wanda Nara, L-Gante ile aynı mekanda görüntülendi.

Bu görüntüler de sosyal medyayı salladı.