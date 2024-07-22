Wanda Nara iyice azıttı. Olmaz böyle de yatılmaz ki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Wanda Nara iyice azıttı. Olmaz böyle de yatılmaz ki

Icardi ile ayrılmaya karar veren Wanda Nara Lizbon sahillerindeki görüntüsüyle gündem oldu.

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile geçirdiği 10 yılın ardından boşanmaya karar veren Wanda Nara Portekiz’de ortaya çıktı.

KUMSALA SERE SERPE YATTI

Portekiz’de tatil yapan Wanda Nara Lizbon sahillerinden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Kumsala sere serpe uzanıp güneşlenen Wanda Nara o paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Nara’yı yorum yağmuruna tutan taraftarlar Avusturya kampında depresyona girdiği konuşulan Icardi’yi hatırlatarak tepki gösterdi.

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