Wanda Nara vazgeçemediği bağımlılığını ilk kez açıkladı. Duyanlar şaşkına döndü

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, İtalyan basınına verdiği röportajda çok az insanda olan bir bağımlılığı olduğunu açıkladı. Nara, "Çok az insanın bildiği bir bağımlılığım var. Bunun normal olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

Wanda Nara vazgeçemediği bağımlılığını ilk kez açıkladı. Duyanlar şaşkına döndü

Galatasaray’ın PSG’den kadrosuna kattığı Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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İtalyan basınında geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren Wanda Nara'nın açıklamalarının ikinci kısmı yayınlandı.

Wanda Nara, İtalyan basınına verdiği röportajda bir bağımlılığı olduğunu dile getirdi.

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"Buz bağımlılığı"

Wanda Nara açıklamasında, "Çok az insanın bildiği bir bağımlılığım var. Buz bağımlılığı... Bunun normal olup olmadığını bilmiyorum." dedi.

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Icardi'nin ise eşi için buz makinesi aldığı ortaya çıktı.

Nara bu konuda "Çamaşır makinesinden daha büyük bir buz makinesi. Bazı insanlar bunun demir eksikliğinden kaynaklandığını söylüyor ama benim değerlerim her zaman iyiydi ve bu aşermeyi her zaman yaşadım" dedi.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Wanda Nara, hamilelik döneminde sadece buzla beslendi.

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