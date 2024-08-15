Wanda Nara ve Icardi ilk değilmiş. Ünlü futbolcuyu karısı en yakın arkadaşıyla bakın nasıl aldatmış

Dünyada aldatılan futbolcu denince akla ilk gelen Arjantinli ünlü yıldız Maxi Lopez geliyor.

Maxi Lopez, İtalya'da oynarken karısı Wanda Nara'ydı. Hatta çiftin 3 de çocuğu vardı.

Ancak Wanda Nara'nın Lopez'in yakın ve takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldattığı ortaya çıkmıştı.

Hatta Maxi Lopez'le Wanda Nara'nın boşanmasının ardından ilgi çekici bir gelişme yaşanmıştı. Nara, Icardi ile evmenmiş, aldatma olayının da gerçek olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu nedenle de Icardi'nin Arjantin Milli Takımı'ndan Messi'nin isteği üzerine kovulduğu belirtilmişti.

Aldatma olayının ilk olmadığı ortaya çıktı.

Manchester City'de forma giyen dünyanın en ünlü ve en çok kazanan futbolcularından olan Belçikalı Kevin de Bruyne'nin de aldatıldığı dünyayı sarsmıştı.

Belçikalı model Caroline Lijnen, 3 yıl beraber olduğu Kevin de Bruyne'i hem de birlikteyken milli takımın kalecisi Thibaut Courtois ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Kevi de Bruyne'nin aldatıldığından uzun süre haberi olmadığı da belirtildi.

Aldatma olayı Caroline Lijnen'in şu açıklamasıyla kesinlik kazandı:

“Kevin bana ihanet etti. 2012’de bana, kıskançlığı yüzünden çocukluk arkadaşım Thibaut ile arkadaşlığımı bitirmemi söylemişti. Thibaut ile birlikteyken her şeyi paylaşabilirsiniz. Hatta o gün bana harika bir yemek hazırladı. Kevin benim için asla böyle bir şey yapmazdı. Neden Kevin’la bir ilişki yaşamaya devam edeyim.”

Kevin de Bruyne ile Thibaut Courtois hala Belçika Milli Takımı'nda birlikte forma giyiyor. Ama de Bruyne'in Belçika Milli Takımı'nda başarılı olamamasının ardında da bu nedenin olduğu ileri sürülüyor.