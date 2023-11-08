Wanda Nara'dan hastalığıyla ilgili ilk açıklama geldi. Lösemi olduğunu duyurmuştu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığı hakkında ilk kez konuştu. Nara, çok titiz olduğunu ve bütün kontrollerini yaptırdığını dile getirdi.

Wanda Nara'dan hastalığıyla ilgili ilk açıklama geldi. Lösemi olduğunu duyurmuştu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde lösemi hastası olduğunu duyurmuştu.

Wanda, hastalığıyla ilgili Arjantin televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sunucu Angel de Brito, Wanda Nara'nın Arjantin'e gelmesi ve Fundaleu'dan tedavi merkezinde doktor Miguel Pavlovsky ile görüşmesinin ardından kendisine attığı mesajı paylaştı.

Wanda Nara mesajında "Arjantin'e gittiğimde tüm kontrolleri tekrar yaptırdım ve değerler stabilize olduğu için iyiydim. Doktorun benden istediği tek şey, ilaçlarımı almayı bırakmamam. Çok titizim, ilaçlarımı almayı bırakmıyorum ve tüm kontrolleri yaptırıyorum" ifadelerini kullandı.

Mesajın ardından ek olarak sunucu Angel de Brito, Wanda Nara'nın yarışma programına katılmadan önce de doktoruna danıştığını ve fiziksel aktivite için uygun olup olmadığını yönelik bilgi istediğini aktardı.

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