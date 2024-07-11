Wanda Nara'dan Icardi açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Wanda Nara'dan Icardi açıklaması

Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara açıklama yaptı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, ayrılık iddialarını doğruladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nara, şu ifadeleri kullandı:

"Benim için zor. Televizyonu açmam ya da gerçek olmayan iddiaları izlemem gerekiyor. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu benim sorunumun, kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken bin kez daha denemek de hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu ilişkiye hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız devam etmek zorundayım. Suçlanacak kimse yok ve üçüncü şahıslar da yok, aramızdaki şey her zaman dışarıdan daha güçlüydü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygınız için teşekkür ederim."

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