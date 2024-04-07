Wanda Nara'dan Süper Kupa sonrasında olay paylaşım

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Wanda Nara'dan Süper Kupa sonrasında olay paylaşım
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa maçı sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa mücadelesi, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip ise Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası kendi arasında çift kale maç yaptı.

WANDA NARA'DAN FLAŞ PAYLAŞIM
Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan, Süper Kupa maçı sonrasında bomba bir paylaşım geldi.

Nara yaptığı paylaşımda, ''Futbol cesurlar içindir, tebrikler Mauro Icardi! Şampiyon'' notunu düştü.

Wanda Nara'nın bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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