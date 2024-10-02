Wanda Nara'nın gizli ses kayıtları sızdırıldı! 'Artık dayanamıyorum'

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara boşanma haberleriyle sürekli gündemdeyken, Wanda Nara’nın gizli ses kayıtlarının servis edildiği iddia edildi.

“ARTIK DAYANAMIYORUM”

Arjantin medyasında yayımlanan haberlere göre, Wanda Nara’ya ait olduğu iddia edilen bazı ses kayıtları sızdırıldı. Bu kayıtlarda Nara, "Mauro'dan boşandığım için Arjantin'e geldim. Şu anda boşanmayı organize ediyorum. Artık buna dayanamıyorum" şeklinde ifadelerde bulundu. Nara'nın bu açıklamaları, çiftin ilişkisi üzerine yapılan spekülasyonları daha da körükledi.

AYRI ODADA BULUNDULAR

Çiftin Arjantin’de birlikte görüntülenmesinin ardından, Nara'nın avukatı dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Avukat, "Mauro, Arjantin’e kızlarını görmek için geldi. Aynı evde kaldılar ancak ayrı odalarda bulundular. Birlikte akşam yemeği yemeleri oldukça normal. Boşanmadılar, ancak ilişkilerinde teknik bir uzlaşma söz konusu değil" açıklamasında bulunmuştu.

İtalyan basınında da Wanda Nara’nın boşanma sürecine girdiği yönünde iddialar yer alırken, çiftin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.