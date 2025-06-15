Warner Bros. baskılara dayanamadı: HBO Max ile CNN yataklarını ayrı seriyor

Dünyanın en büyük medya şirketlerinden biri olan Warner Bros. Discovery, 2026 ortasında tamamlanması planlanan büyük bir dönüşümle iki ayrı halka açık şirkete ayrılıyor. Yeni yapılanmaya göre, HBO Max ve Warner Bros. Stüdyosu “Streaming & Studios” adıyla faaliyet gösterecek. CNN ve diğer televizyon ağları ise “Global Networks” çatısı altında toplanacak.

Yönetim kadrosunda da ayrışma yaşanıyor. Yeni kurulan Streaming & Studios’un başında CEO David Zaslav yer alacak. Global Networks’ün liderliğini ise mevcut mali işler sorumlusu Gunnar Wiedenfels üstlenecek. Zaslav, çalışanlara gönderdiği dahili yazışmada bu adımı “iki güçlü işletmenin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak” olarak nitelendirdi.

HİSSELER DALGALANDI, YATIRIMCILAR BÖLÜNMEDEN UMUTLU

Şirketin bu kararı, son üç yılda kablo televizyonunun etkisini yitirmesiyle artan yatırımcı baskısının bir sonucu olarak yorumlanıyor. HBO Max’in yükselişiyle, hissedarların kablo tarafına bağlı kalmadan yatırım yapabileceği yeni bir yapı oluşturulmak isteniyor. Ayrılık haberi üzerine Warner Bros. Discovery hisseleri sabah saatlerinde yüzde 10’dan fazla yükselse de günü yaklaşık yüzde 3 düşüşle kapattı.

2022’de Discovery ile Time Warner birleşmesinden bu yana şirketin piyasa değeri önemli ölçüde gerilemişti. O dönemde şirketin borcu 50 milyar doları aşıyordu. Şirketin borcu zamanla azalsa da, geçtiğimiz ay S&P Global Ratings, Warner Bros. Discovery’nin hisse notunu “çöp” seviyesine indirdi. Bunun nedeni olarak, lineer televizyon gelirlerindeki ve nakit akışındaki sürekli düşüş gösterildi.

CNN VE DİSCOVERY+ YOLUNA DEVAM EDİYOR

Global Networks çatısı altında kalan CNN’in yanı sıra Discovery+ ve Bleacher Report gibi bazı dijital yayın platformları da bu yeni şirketin içinde yer alacak. CNN’in yıl sonuna doğru yeni bir dijital yayın hizmeti başlatacağı duyuruldu.

CNN’in kurucusu Ted Turner da bu gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada, kanala “en iyi dileklerini” iletti ve CNN çalışanlarına olan saygısını dile getirdi.