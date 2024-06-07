Web3 ekosisteminden öğrenirken kazandıran işbirliği

OKX TR ve Sui, stratejik işbirliği kapsamında Türk kripto kullanıcılarına Sui ekosistemini anlatmak için 1,6 milyon Türk Lirası değerinde ödül havuzuna sahip Öğren ve Kazan etkinliği başlattı.

Kripto para ve Web3 ekosistemi paydaşlarının, bu teknolojilerin daha geniş kitlelerce benimsenmesine ilişkin attıkları ortak adımlara bir yenisi eklendi. Türk kullanıcıların Sui ekosistemine erişmeleri için birincil güvenilir platformlardan biri haline gelen OKX TR, Türkiye’de blokzinciri adaptasyonunun büyümesini desteklemek amacıyla ‘Sui Öğren ve Kazan Etkinliği’ başlattı.

1,6 milyon liralık ödül havuzu

Kripto ve Web3 ekosisteminin global iki büyük oyunucusunun stratejik işbirliği kapsamında başlatılan ‘Sui Öğren ve Kazan Etkinliği’, kripto paralara ve blokzinciri teknolojisine ilgili kullanıcılara Sui'yi yakından tanıma fırsatı sunacak. OKX TR Sui Öğren ve Kazan etkinliğine katılan OKX TR kullanıcıları, 4 Haziran ve 5 Temmuz tarihleri arasında tamamladıkları görevlerle yaklaşık 1,6 milyon TL’ye karşılık gelen 48.000 SUI değerindeki ödül havuzundan yararlanabilecek. Sui’ye ilişkin makaleleri okuyan, kısa testi çözen, SUI stake eden ve 7 gün boyunca SUI tutan kullanıcılar ödül havuzundan pay alma şansı yakalayabilecek.

Öğren ve Kazan etkinliklerinin çalışma prensibine dair detayları aktaran OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, “Kullanıcılara belirli bir konu üzerinde eğitici içerikler sağlayan, bilgilerini test etmelerine olanak sunan ve emeklerinin karşılığında onları ödüllendiren bir kampanya modeli. Sui ile yaptığımız kampanyanın amacı Türkiye'deki kullanıcılara Sui Network'ü daha iyi tanıtmak ve karşılığında onlara SUI token'i hediye etmek. Hem blockchain okuryazarlığını artırmak hem de ödüllendirerek motivasyon artışına destek olmak istiyoruz” dedi.

Bir sonraki adım, topluluğa ve üniversite öğrencilerine deneyim ve teknoloji transferi

OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, Sui ile yürüttükleri stratejiik işbirliğini gelecek planlarına dair şu açıklamada bulundu: “Web3 ekosistemini ülkemizde büyütmek amacıyla Türkiye’de üniversitelerde ortak etkinlikler düzenlemek istiyoruz. OKX TR olarak gençlerin blokzincir okuryazarlığını artırmak, ülkemize değer katacak projeleri desteklemek ve gençlerimizin geliştirme süreçlerine yardımcı olmak her zaman planlarımız arasında yer alıyor. Özellikle üniversitelerde Web 3 ekosistemine yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz, bu bağlamda Türkiye’nin potansiyelini ortaya koymak için Sui Network gibi alanında global yapılarla daha yakın çalışıp gençlerimizle birlikte değer üretmeye odaklanacağız.”

OKX TR – Sui Öğren Kazan Etkinliğine dair tüm detaylara kampanya sayfasından ulaşılabiliyor: https://tr.okx.com/campaigns/sui-ogren-kazan