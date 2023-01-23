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Manchester United'da Weghorst'a ağır eleştiri

Beşiktaş'tan Manchester United'a giden Weghorst transferine İngiltere'de eleştiri geldi

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 05:30
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Weghorst daha şimdiden gözden düştü

Manchester United'da Weghorst'a ağır eleştiri
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Beşiktaş'tan sürpriz bir şekilde ayrılarak İngiltere'nin Manchester United takımına giden Wout Weghorst, 2 maçta gözden düştü.

İlk olarak 1-1 biten Cyristal Palace maçında 69 dakika oyunda kalan Hollandalı futbolcu, Arsenal karşılaşmasında ise 90 dakika oynadı.

Arsenal, Manchester United'ı 3-2 yenerken Weghorst yine etkili olamadı.

Weghorst performansıyla eleştiri yağmuruna tutuldu.

Manchester United'ın efsane ismi Roy Keane, Sky Sports'a yaptığı değerlendirmede "Manchester United Weghorst'u transfer ederek risk aldı. United, Weghorst'u sezon sonuna kadar geçici bir hamle olarak değerlendirse de bu büyük bir kumar" ifadelerini kullandı.

Keane, "Weghorst'un bir sürü gol atıp atmayacağı büyük soru işareti. United'da Marcus Rashford kesinlikle şu anda hala en önemli adam" dedi.

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