Weghorst Galatasaray flörtü gerçek çıktı. İsmail Kartal da devreye girdi

Fanatik'in haberine göre Weghorst'un, Hoffenheim öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine geldiği doğrulandı.

Weghorst'un Türkiye pazarında temsilciliğini yapan Mithat Halis, Radyospor'a yaptığı açıklamada iki devin de yıldız oyuncuyu istediğini, hatta Sarı-Kırmızılı kulüple resmi görüşme yaptıklarını açıkladı.

Net ifadeler kullanan Halis, "Yaz döneminde Galatasaray'la görüştük. Icardi'nin tüm haklarının alınıp alınmayacağı konuşuluyordu. Galatasaray Icardi ile birlikte Weghorst'u da almak istiyordu. Weghorst sistem oyuncusu. Sahada çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Pozisyon bilgisi yüksek ve çok mücadeleci. Bu nedenle Galatasaray onu istedi. Hem Okan hoca istedi, Ayhan Akman ile konuyu konuştuk, o da olmasını çok istiyordu; ancak Burnley 10 milyon Euro istedi. Galatasaray bunu çok buldu ve transfer döneminin sonuna kadar beklemeyi tercih etti, ancak Weghorst transferin son gününe kadar bekleyemedi" diye konuştu.

Ardından Hoffenheim'ın devreye girdiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Alman takımları çok bastırdı ve Hoffeniem'a kiralık gitti. İsmail Kartal da Fenerbahçe'deki ikinci döneminde Weghorst'u çok istemişti, ama olmadı" dedi.