Weghorst rakibine maçta yumruk attı. Taraftarı ikiye böldü

Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda karşı karşıya geldiği Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst mücadeleye 72. dakikada Anthony Martial'in yerine dahil oldu. Ancak Moussa Niakhate ile yaşadığı bir pozisyon sonrası ortalığı karıştırdı.

TARAFTARI BÖLDÜ

Weghorst ile ikili mücadeleye giren Niakhate, Hollandalı oyuncunun kendisine vurmasıyla yerde kaldı. Bu hareketinin ardından Weghorst'a sarı kart çıktı. Bazı taraftarlar ise sosyal medyada bu pozisyonun kırmızı kart olduğu konusunda diretiyorlar.