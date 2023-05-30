Weghorst ‘un Beşiktaş’a dönme şartlarını Şenol Güneş açıkladı

Sezon başında Beşiktaş’a kiralık olarak katılıp devre arasında Manchester United’a transfer olan Wout Weghorst Siyah-beyazlı ekibe geri dönmesi konusunda Şenol Güneş şartlarını yönetime iletti.

Weghorst ‘un Beşiktaş’a dönme şartlarını Şenol Güneş açıkladı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Beşiktaş’ta kiralık sözleşmesi bitmeden Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın kendisini transfer etmek istemesi üzerine takımda kalmak istemeyen ve transferinden sonra teknik direktör Şenol Güneş’in idman yöntemlerine ağır eleştirilerde bulunan Wout Weghorst istediğini bulamadı.

SİYAH-BEYAZLI EKİBE HABER YOLLADI
Devre arasında Kırmızı Şeytanlara katılan Wout Weghorst forma giydiği 17 lig maçında henüz golle tanışamadı. Fotospor’un haberine göre Ada ekibinde mutsuz olan Hollandalı futbolcu eski kulübü Burnley’e de hayır dedi ve Siyah-beyazlı ekibe haber yolladı.

ŞENOL GÜNEŞ ŞARTLARINI İLETTİ
Yıldız futbolcunun geri dönmesi konusunda son sözü söyleyecek olan Şenol Güneş ise şartlarını yönetime iletti. İddialara göre deneyimli çalıştırıcının şartları şöyle:

"Beşiktaş oynamayı çok istiyorum" diye açıklama yapsın.

Tüm eski takım arkadaşlarından özür dilesin.

Bonservisini alıp gelsin.

1.5 milyon Euro maaşı kabul etsin.

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