Wellington ve Sydney maçı beraberlikle sonuçlandı

A-League sıralamasında 10. sırada yer alan Wellington Phoenix, 6. sıradaki Sydney FC ile Sky Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç, iki takımın defans hattının etkili oyunuyla golsüz sona erdi. Phoenix, bu sonuçla bir basamak yükselerek 9. sıraya çıktı. Sydney FC ise 4. sıraya yükselirken yenilmezlik serisini altı maça çıkardı.

İkinci yarıda hakem Shaun Evans, Sydney FC lehine penaltı kararı verdi. Ancak VAR müdahalesiyle Isaac Hughes'un topa temiz müdahalesi olduğu anlaşıldı ve karar geri alındı. Bu kritik an, maçın sonucunu etkileyen en önemli gelişmelerden biri oldu.

Wellington Phoenix’in kalecisi Alby Kelly-Heald, ilk A-League maçında etkileyici bir performans sergileyerek gol yemedi. İki takım da son dakikalarda gol için bastırsa da hücum hattındaki etkisizlik dikkat çekti. Özellikle Sydney FC oyuncusu Joe Lolley’in birkaç net pozisyonda başarısız olması, maçı golsüz bitiren nedenlerden biriydi.

