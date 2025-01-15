Wellington ve Sydney maçı beraberlikle sonuçlandı

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Wellington ve Sydney maçı beraberlikle sonuçlandı

Wellington Phoenix ve Sydney FC arasındaki mücadele, defans hattının üstün performansı ile 0-0 sonuçlandı. İki takım da galibiyeti kaçırırken, hakemin VAR kararı ve genç yeteneklerin performansı dikkat çekti.

A-League sıralamasında 10. sırada yer alan Wellington Phoenix, 6. sıradaki Sydney FC ile Sky Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç, iki takımın defans hattının etkili oyunuyla golsüz sona erdi. Phoenix, bu sonuçla bir basamak yükselerek 9. sıraya çıktı. Sydney FC ise 4. sıraya yükselirken yenilmezlik serisini altı maça çıkardı.

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VAR KARARI MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

İkinci yarıda hakem Shaun Evans, Sydney FC lehine penaltı kararı verdi. Ancak VAR müdahalesiyle Isaac Hughes'un topa temiz müdahalesi olduğu anlaşıldı ve karar geri alındı. Bu kritik an, maçın sonucunu etkileyen en önemli gelişmelerden biri oldu.

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GENÇ YETENEKLER GÖZ DOLDURDU

Wellington Phoenix’in kalecisi Alby Kelly-Heald, ilk A-League maçında etkileyici bir performans sergileyerek gol yemedi. İki takım da son dakikalarda gol için bastırsa da hücum hattındaki etkisizlik dikkat çekti. Özellikle Sydney FC oyuncusu Joe Lolley’in birkaç net pozisyonda başarısız olması, maçı golsüz bitiren nedenlerden biriydi.

SIRADAKİ MAÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER

Wellington Phoenix, bir sonraki maçında Macarthur FC ile karşılaşacak. Sydney FC ise Brisbane Roar’ı konuk edecek. Teknik direktörler, her iki takımın da hücum etkinliğini artırması gerektiğini vurguladı.

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