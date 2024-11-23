Altı gollü derbinin galibi Sydney FC oldu

Sydney FC, Allianz Stadyumu’nda oynanan Unite Round kapsamında gerçekleşen Sydney derbisinde, ikinci yarıdaki performansıyla rakibi Western Sydney Wanderers’ı 4-2 mağlup etti. Maçın yıldızı, oyuna sonradan giren Anas Ouahim oldu.

İlk yarıda üstün oyun sergileyen Sydney FC, 33. dakikada Joe Lolley ile öne geçti. İngiliz oyuncu, Patryk Klimala’nın şutunun savunmadan dönmesiyle bulduğu pozisyonda golü attı. Ancak, devre biterken Wanderers’tan Zac Sapsford hızlı bir kontra atakla skoru eşitledi.

SYDNEY FC'DEN İKİNCİ YARIDA GÜÇ GÖSTERİSİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Sydney FC, 48. dakikada Jordan Courtney-Perkins’in serbest vuruştan gelen kafa golüyle yeniden öne geçti. Kısa bir süre sonra, Rhyan Grant’in ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Anas Ouahim gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.

Wanderers, 78. dakikada Marcus Antonsson’un Juan Mata’dan gelen köşe vuruşunda attığı golle farkı bire indirdi. Ancak, Sydney FC’den Patryk Klimala, Ouahim’in hazırladığı pozisyonda 82. dakikada skoru 4-2’ye taşıdı. Wanderers, son bölümde baskıyı arttırsa da ev sahibi ekip üstünlüğünü koruyarak maçı kazandı.

DERBİ ZAFERİ SYDNEY’İ YÜKSELTTİ

Bu galibiyetle Sydney FC, üçüncü galibiyetini alarak ligde beşinci sıraya yükseldi. Wanderers ise üçüncü mağlubiyetini alarak onuncu sıraya geriledi. Maç, derbiyi izleyen coşkulu kalabalık için unutulmaz anlara sahne oldu.