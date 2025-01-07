Melbourne City yeni yıla galibiyetle başladı

Maçın başından itibaren tempolu bir oyun sergileyen Melbourne City, henüz ilk yarının ortalarına gelmeden golü bulmayı başardı. Harry Politidis, 30. dakikada Ben Mazzeo'nun kafa vuruşu sonrası topu tamamlayarak 1-0’lık üstünlüğü sağladı. Genç futbolcu, dört gün önceki maçı da boş geçmemişti.

Melbourne City gençlerle galip geldi

GENÇ YILDIZLAR PARLIYOR

Melbourne City’de 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Lawrence Wong, A-League’deki ilk maçına çıktı. Yedek olarak başlamasına rağmen, Wong, maça başladığı dakikalarda öz güvenli bir şekilde oyun içinde yer aldı. İyi pasları ve top kontrolüyle dikkat çeken Wong, bir ara şutunu da kaleci Matt Sutton’a karşı şanssız şekilde kaçırdı.

Lawrence Wong began his journey in City Football Schools. Today, he makes his A-League debut! ????



???? Follow in his footsteps: https://t.co/iwptriF9sU pic.twitter.com/6JnKkjhpAO — Melbourne City FC (@MelbourneCity) January 7, 2025

DEFANSİF BAŞARI VE İKİNCİ GOL

İlk yarının sonunda, kaleci Patrick Beach, iki kritik kurtarışa imza attı ve takımını rahatlatmaya devam etti. İkinci yarıya hızlı bir giriş yapan Melbourne City, baskısını sürdürdü ve 60. dakikada Mazzeo'nun şutuyla skoru 2-0 yaptı. Bu gol, Harry Politidis'in presiyle kazandığı top sonrası Arion Sulemani'nin harika pasıyla geldi. Mazzeo’nun attığı gol, takımın galibiyetini pekiştirdi.

Germán Ferreyra’nın bir şansı vardı, ancak Sutton’ın kurtarışı sonrası dönen toğu değerlendiremedi. Rakibine kıyasla daha genç bir kadro ile maçı sonlandıran Melbourne City, bu galibiyetle puanını 35 yaparak ligde ikinci sıraya yükseldi.

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