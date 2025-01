Melbourne City yeni yıla galibiyetle başladı

Maçın başından itibaren tempolu bir oyun sergileyen Melbourne City, henüz ilk yarının ortalarına gelmeden golü bulmayı başardı. Harry Politidis, 30. dakikada Ben Mazzeo'nun kafa vuruşu sonrası topu tamamlayarak 1-0’lık üstünlüğü sağladı. Genç futbolcu, dört gün önceki maçı da boş geçmemişti.

Melbourne City gençlerle galip geldi

GENÇ YILDIZLAR PARLIYOR

Melbourne City’de 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Lawrence Wong, A-League’deki ilk maçına çıktı. Yedek olarak başlamasına rağmen, Wong, maça başladığı dakikalarda öz güvenli bir şekilde oyun içinde yer aldı. İyi pasları ve top kontrolüyle dikkat çeken Wong, bir ara şutunu da kaleci Matt Sutton’a karşı şanssız şekilde kaçırdı.

