Wells Fargo'nun net kârı azaldı

Wells Fargo tarafından yapılan açıklama kapsamında, kurumun geliri yılın birinci çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 20,9 milyar dolara yükseldi. Banka, 2023’te ilk çeyrekte 20,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın yılın birinci çeyreğindeki net kârı ise 2023'ün aynı çeyreğine oranla yüzde 7 azalışla 4,6 milyar dolara geriledi. Banka, 2023’ün ilk çeyreğinde yaklaşık 5 milyar dolar kâr elde etmişti.

Kurumun hisse başına kârı, yılın ilk çeyreğinde 1,20 dolara indi. Bankanın hisse başına kârı, 2023'ün aynı döneminde 1,23 dolar düzeyindeydi.