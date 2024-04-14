Wells Fargo'nun net kârı azaldı

Kaynak: Bloomberght
Wells Fargo'nun net kârı azaldı
Wells Fargo'nun net kârı yüzde 7 azalış kaydetti.

Wells Fargo tarafından yapılan açıklama kapsamında, kurumun geliri yılın birinci çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 20,9 milyar dolara yükseldi. Banka, 2023’te ilk çeyrekte 20,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın yılın birinci çeyreğindeki net kârı ise 2023'ün aynı çeyreğine oranla yüzde 7 azalışla 4,6 milyar dolara geriledi. Banka, 2023’ün ilk çeyreğinde yaklaşık 5 milyar dolar kâr elde etmişti.

Kurumun hisse başına kârı, yılın ilk çeyreğinde 1,20 dolara indi. Bankanın hisse başına kârı, 2023'ün aynı döneminde 1,23 dolar düzeyindeydi.

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