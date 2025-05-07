Wenger'den ofsayt için yeni teklif

FIFA Küresel Gelişim Sorumlusu Arsene Wenger, futbolda ofsayt kuralının hücum lehine değiştirilmesini teklif etti. Wenger’in önerisine göre, eğer bir hücum oyuncusunun vücudunun herhangi bir kısmı son savunmacı ile aynı hizada ise ofsayt sayılmayacak. Bu yaklaşım, özellikle VAR uygulaması sonrası sıkça eleştirilen “milimetrik ofsayt” kararlarını dengelemeyi hedefliyor.

Wenger, Bein Sports’a yaptığı açıklamada, “1990 Dünya Kupası'ndan sonra benzer bir değişiklik yapılmış ve maç başına gol ortalaması ciddi şekilde artmıştı” dedi. O turnuvada 2.21 olan gol ortalaması, 1994’te 2.71’e yükselmişti.

Savunmanın kalesi offside kuralının tarihçesi

Yeni kural, FIFA’nın onayıyla ilk olarak İtalya’da gençler liglerinde test edildi. Mart ayında yapılan yıllık toplantıda Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (Ifab), FIFA gözetiminde yeni denemelerin yapılmasına onay verdi. Hedef, oyunun çekiciliğini koruyarak hücum futbolunu teşvik etmek.

Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi gibi büyük turnuvalarda kullanılan yarı otomatik ofsayt teknolojisi, bu yeni kuralın uygulanabilirliği açısından da önem taşıyor. Son kararsa 2026’da alınabilir.