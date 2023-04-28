WhatsApp çağrı bildirimleri güncellendi. 3. bir seçenek geldi

Editör: Ayşe Memiş

WhatsApp, beta test kullanıcılarına sunmak için yeni özellikler üzerinde çalışmayı sürdürüyor.

WhatsApp'ın arama bildirimlerine yeni bir yanıt düğmesi geliyor.

Bu özellik, kullanıcıların gelen bir aramayı kolayca reddetmesine ve aynı anda arayana mesaj göndermesine olanak tanıyor.

Özelliği, WABetaInfo sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir kullanıcı WhatsApp'ta bir çağrı bildirimi aldığında, artık "reddet" ve "cevapla" düğmelerinin yanında bir "yanıtla" düğmesi görecek.

Kullanıcı "yanıtla" düğmesine basmayı seçerse, gelen arama reddedilecek ve kullanıcının arayana hızlı bir mesaj göndermesine olanak tanıyan bir mesaj kutusu otomatik olarak açılacaktır. Kullanıcı daha sonra aramaya cevap verememesinin nedenini açıklayabilir veya konuşmak için daha iyi bir zaman ayarlayabilir.

Özellik yakında kullanıcılarına sunulacak.

WABetaInfo’nun paylaşımı şu şekilde: