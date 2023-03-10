Whatsapp'ı yasaklayacaklar. Bir ülke buna hazırlanıyor

Çatı şirket Meta'nın WhatsApp Başkanı Will Cathcart, İngiltere'nin yakında onaylanması beklenen Çevrimiçi Güvenlik Yasası nedenle Whatsapp'ı yasaklayabileceğini açıkladı.

Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nın WhatsApp'ı şu anda hizmetteki mesajları koruyan uçtan uca şifrelemeyi zayıflatmaya zorlayabileceği açıklandı.

Hükümet şirketi bu güvenliği zayıflatmaya zorlarsa, WhatsApp reddedecek ve uygulamanın ülke içinde tamamen yasaklanma olasılığı doğacağı belirtildi.

Uçtan uca şifreleme, mesajları yalnızca gönderen ve alanların okuyabilmesini sağlayarak mesajların güvenliğini sağlar.

Teknoloji şirketleri ve güvenlik uzmanları, mesajları bilgisayar korsanlığı ve diğer tehditlerden korumanın gerekli olduğunu belirtti.

Ancak İngiltere'dekiler de dahil olmak üzere bazı ülkeler, mesajların yasa dışı içeriğe karşı taranabilmesi için bunun zayıflatılması gerektiğini savundu.