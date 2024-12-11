WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sıkıntısı! Bakanlıktan açıklama geldi

Dünyadaki en yaygın mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Whatsapp'ki erişim engelinin hemen ardında Instagram ve Facebook'a da erişim sağlanamadığı ifade edildi.

Kullanıcılar ise WhatsApp, Instagram ve Facebook'a ilişkin aramalar yapıyor. Önce Whatsapp sonra, Facebook ve Instagram için bir erişim engeli yaşandığı ifade ediliyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada global bir kesinti yaşandığını ifade ederek, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir” dedi.