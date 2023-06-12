Whatsapp ve Instagram'a yapay zeka güncellemesi

Whatsapp ve Instagram'a yapay zeka güncellemesi getirilecek.

Whatsapp ve Instagram'a yapay zeka güncellemesi

NTV’de yer alan bilgilere göre, New York Times'a konuşan şirket çalışanları, Messenger ve WhatsApp için ChatGPT benzeri sohbet botları da dahil olmak üzere, geliştirilen yeni ürünlere göz atıldığını söyledi.

Şirketin Menlo Park'taki genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Baş Teknoloji Sorumlusu Andrew Bosworth, Ürün Sorumlusu Chris Cox ve kurucu ile CEO Mark Zuckerberg'in yeni projelerle ilgili yorumlarını aldı.

Bir şirket sözcüsü, Meta'nın, kullanıcı fotoğraflarını metin istemleri aracılığıyla değiştirebilen ve mesajlaşma hizmetleri için emoji çıkartmaları oluşturabilen yeni bir Instagram özelliği de olduğunu söyledi.

Duyurular, son aylarda on binlerce işçiyi işten çıkaran ve 2022'de değerinden 80 milyar dolar silinen Meta için zorlu birkaç yılın ardından geldi.

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