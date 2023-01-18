WhatsApp’a sesli durum paylaşma özelliği geldi. Kaç saniye paylaşılabilir

WABetainfo’nun haberine göre Whatsapp'a sesli durum paylaşma özelliği geldi. Güncellemenin Android 2.23.2.8 güncellemesiyle kararlı sürüme gelmeye başladığı ifade edildi.

WhatsApp'taki güncellemede ses kaydı yaparak WhatsApp durum üzerinden paylaşım yapmayı sağladığı aktarıldı. Bu seslerin, en fazla 30 saniyeye kadar paylaşıldığı belirtildi. 30 saniye sınırının ilerleyen zamanlarda daha üst sınıra çekileceği belirtildi.



Özelliğe dair ekran görüntüsü paylaşıldı. Ses kayıtları güncellemesi, durum güncellemesinin sağ alt köşesinde yer alacak. Kullanıcılar, paylaşmadan önce ses kaydını dinleyebilecek ve bu şekilde paylaşımları düzenleyebilecek.

SESLİ DURUM 24 SAAT SONRA KENDİLİĞİNDEN SİLİNECEK

WhatsApp'ın sesli durum güncellemeleri, normal durum paylaşımında da olduğu gibi 24 saat geçtikten sonra kendiliğinden silinecek. Fakat kullanıcılar, paylaşımın 24 saat dolmadan önce de silebilecek.

SOHBETLER ARASI SES KAYDI DA YOLLANABİLECEK

WhatsApp geçtiğimiz günlerde sohbetler arası ses yollamak için de onları önceden dinleme ve durdurup tekrardan kaydetmeye devam etme gibi özellikleri de eklediğini duyurmuştu. Özelliğin ne zaman yükleneceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.