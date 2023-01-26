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WhatsApp'a yanlış fotoğraf göndermeye son verecek özellik geliyor

WhatsApp’a yeni özellik geliyor. Artık fotoğrafları gönderirken ön izlemeye sağlanacak.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 12:05
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WhatsApp'a yeni özellik. Yanlış fotoğraf göndermeye son

WhatsApp'a yanlış fotoğraf göndermeye son verecek özellik geliyor
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Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, WhatsApp’a yeni bir özellik yolda. Bu yeni özellikten ilk etapta iOS kullanıcıları faydalanacak. iOS tarafına gelen medya için alt yazıyı korumak adına getirilen 'ön izleme' hem de doğru görüntüyü karşı tarafa atmayı sağlayacak.

FOTOĞRAFLAR ÖN İZLEME

WABetaInfo tarafından aktarılan özellik, iOS için yayınlanan WhatsApp'ın yeni sürümünde keşfedildi. Söylendiği kadarıyla fotoğraf, video, belge ya da GIF gönderirken medyanın ön izlemesini ekranın alt kısmında gösterecek bu özellikte ön izleme, sadece ilk kez iletilen medyalar için geçerli kalacak.

Özelliğin alt yazıyı korumak adına getirildiği aktarılıyor. Birden fazla iletilen görsellerde alt yazı kolaylıkla fark edilemediği için bu özellikle kullanıcıların bir görüntüyü gönderirken farkına varmasına olanak sağlıyor.

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