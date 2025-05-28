WhatsApp'ı bu ayarları kapatmadan kullanmayın

Taner Yener
WhatsApp'ı bu ayarları kapatmadan kullanmayın

WhatsApp üzerinden gönderilen bağlantılar, farkında olmadan dijital izler bırakıyor. Kullanıcıların IP adreslerini ifşa eden bu gizli tehlike birkaç dokunuşla engellenebiliyor.

WhatsApp'ta bağlantı gönderildiğinde, otomatik olarak bir ön izleme oluşuyor. Bu görsel ve açıklamalı kutucuklar, estetik bir görünüm sunsa da kullanıcıların IP adreslerini açığa çıkarıyor. Teknoloji portalı WABetaInfo'nun ortaya çıkarttığı güvenlik açığı, kötü niyetli kişilerin hedef alınan kullanıcının çevrim içi aktivitelerini izlemesine olanak tanıyor.

WhatsUp'ın korkutan güvenlik açıkları ortaya çıktıWhatsUp'ın korkutan güvenlik açıkları ortaya çıktı

İLK UYARI YILLAR ÖNCE İMESSAGE ÜZERİNDEN GELDİ

Konuya ilişkin benzer bir uyarı 2016 yılında geliştirici Ross McKillop tarafından yapılmıştı. McKillop, Apple’ın iMessage uygulamasında link ön izlemeleri oluşturulurken sadece IP adreslerinin değil, aynı zamanda cihaz türü ve işletim sistemi bilgileri gibi kritik verilerin de karşı tarafa iletildiğini belirtmişti. Ayrıca, bu bilgilerin sadece kullanılan cihazdan değil, hesaba bağlı tüm cihazlardan gönderildiğini vurgulamıştı.

Apple'da kritik güvenlik açığıApple'da kritik güvenlik açığı

RAKİP UYGULAMALAR PROXY KULLANIYOR

Slack ve Facebook gibi uygulamalar, link ön izleme işlemlerini doğrudan kullanıcı cihazı yerine bir ara sunucu (proxy) üzerinden gerçekleştiriyor. Bu sayede kullanıcıya ait IP adresi korunmuş oluyor. Ancak WhatsApp, bugüne dek benzer bir önlem sunmuyordu.

5G’de dev güvenlik açığı. Konuşmalarınız dinleniyor olabilir5G’de dev güvenlik açığı. Konuşmalarınız dinleniyor olabilir

ARTIK ÇÖZÜM ÇOK DAHA KOLAY

WhatsApp iOS 24.7.10.76 ve Android 2.24.8.11 beta sürümleriyle birlikte “Link ön izlemesini devre dışı bırak” seçeneği sunulmaya başlandı. Bu ayar, “IP adresini aramalarda koru” seçeneğinin hemen altında yer alıyor. Özelliğin ilerleyen güncellemelerle tüm iOS ve Android kullanıcılarına açılması bekleniyor.

5-1200-x-675-piksel-2.jpg

Son Haberler
Tokadı yiyen Macron’u küplere bindirecek afiş
Tokadı yiyen Macron’u küplere bindirecek afiş
Indiana Pacers New York Knicks karşısında seriyi 3-1'e getirdi!
Indiana Pacers New York Knicks karşısında seriyi 3-1'e getirdi!
Hastanelerdeki görünmez düşman ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı
Hastanelerdeki görünmez düşman ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı
Cengiz Holding inşaatı bırakıp, gözünü o alana dikti!
Cengiz Holding inşaatı bırakıp, gözünü o alana dikti!
WhatsApp'ı bu ayarları kapatmadan kullanmayın
WhatsApp'ı bu ayarları kapatmadan kullanmayın