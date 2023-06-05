WhatsApp’ta bu mesajı sakın yollamayın. Sohbet bir anda kilitlenebilir

Gerçek Gündem’de yer alan bilgilere göre, mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta güvenlik açığı keşfedildi.
Elde edilen bilgilere göre, "wa.me/settings" yazılı mesaj bir sohbette gönderildiğinde, kullanıcıların o konuşmaya giremediği fark edildi.
Sadece Android cihazlarda gözlenen bu sorunun, çıkarılacak güncellemeyle çözülmesi bekleniyor.
NE YAPILMALI?
Eğer bu sorunu yaşıyorsanız şu adımları takip edin:
1- WhatsApp'ı Web uygulamasında açın
2- "wa.me/settings" mesajının atıldığı sohbete girin
3- Mesaja tıklayarak 'herkesten sil' seçeneğine tıklayın.
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