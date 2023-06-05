WhatsApp’ta bu mesajı sakın yollamayın. Sohbet bir anda kilitlenebilir

WhatsApp’ta "wa.me/settings" yazılı mesaj bir gönderildiğinde sohbetin kilitlendiği ortaya çıktı.

WhatsApp’ta bu mesajı sakın yollamayın. Sohbet bir anda kilitlenebilir

Gerçek Gündem’de yer alan bilgilere göre, mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta güvenlik açığı keşfedildi.

Elde edilen bilgilere göre, "wa.me/settings" yazılı mesaj bir sohbette gönderildiğinde, kullanıcıların o konuşmaya giremediği fark edildi.

Sadece Android cihazlarda gözlenen bu sorunun, çıkarılacak güncellemeyle çözülmesi bekleniyor.

NE YAPILMALI?

Eğer bu sorunu yaşıyorsanız şu adımları takip edin:

1- WhatsApp'ı Web uygulamasında açın

2- "wa.me/settings" mesajının atıldığı sohbete girin

3- Mesaja tıklayarak 'herkesten sil' seçeneğine tıklayın.

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