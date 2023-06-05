WhatsApp’ta bu mesajı sakın yollamayın. Sohbet bir anda kilitlenebilir

Gerçek Gündem’de yer alan bilgilere göre, mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta güvenlik açığı keşfedildi.

Elde edilen bilgilere göre, "wa.me/settings" yazılı mesaj bir sohbette gönderildiğinde, kullanıcıların o konuşmaya giremediği fark edildi.

Sadece Android cihazlarda gözlenen bu sorunun, çıkarılacak güncellemeyle çözülmesi bekleniyor.

NE YAPILMALI?

Eğer bu sorunu yaşıyorsanız şu adımları takip edin:

1- WhatsApp'ı Web uygulamasında açın

2- "wa.me/settings" mesajının atıldığı sohbete girin

3- Mesaja tıklayarak 'herkesten sil' seçeneğine tıklayın.