WhatsApp'ta sesli durum özelliği yayınlandı. Kullanıcıları sevindirecek haber

WhatsApp, bir yeniliği daha kullanıma koydu. Artık mesajlaşma uygulamasında durum paylaşımları sadece görsel olarak değil, sesli olarak da yapılabilecek.

WhatsApp'ta sesli durum özelliği yayınlandı. Kullanıcıları sevindirecek haber

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, yeni güncellemeler getirmeye devam ediyor.

Son olarak ise WhatsApp'a sesli durum özelliği geldi.

WhatsApp sesli durum özelliği, Android 2.23.2.8 güncellemesiyle birlikte kullanılmaya başlandı.

Artık WhatsApp kullanıcıları 30 saniyeye kadar ses kayıtlarını paylaşabilecek. İlerleyen zamanlarda saniye sınırının genişletebileceği de aktarılan sesli durumlar, normal durum paylaşımları gibi 24 saat geçtikten sonra kendiliğinden silinecek.

Ayrıca sesli durumları paylaşan kullanıcı isterse herkese açık isterse sadece izin verdiği kişilere gösterebilecek.

SESLİ DURUM PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

WhatsApp uygulamasına giriş yaptıktan sonra durum kısmına girdikten sonra metinli durum atma seçeneğinde bulunan "ses kaydetme düğmesine" basarak 30 saniyelik sesli durumu oluşturulabiliyor.

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