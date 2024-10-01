Whatsapp’ta silinen mesajları görmenin basit yöntemi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Whatsapp’ta silinen mesajları görmenin basit yöntemi

Whatsapp’ta silinen mesajları görmenin basit yöntemi ortaya çıktı.

Whatsapp'dan biri size bir mesaj attı ve siz bu mesajı görmeden herkesten sildiyle basit yöntemle okumanın yöntemi ortaya çıktı.

İşte o yöntem:

Örnek olarak birisi size bir mesaj attı. Mesaj geldi. Siz bu mesajı görmediniz ve görmeden karşı taraf bu mesajı sildi.

Telefonun ayarlarına gelinir. Daha sonradan aşağıda bildirimler var. Bildirimlere basılır. Burada gelişmiş ayarlar var. Gelişmiş ayarlara basıılıyor. Bildirim geçmişine geliniyor. Bildirim geçmişini tıklanır ve az önce silinen mesaj bakın burada görünüyor.

Bildirim geçmişinde duruyor.

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