WhatsApp’tan devrim gibi özellik. Sesli mesajlara transkripsiyon özelliği

WhatsApp bir sesli mesaj transkripsiyon özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde sesli mesajlar metne dönüştürülecek.

WhatsApp’tan devrim gibi özellik. Sesli mesajlara transkripsiyon özelliği

Editör: Ayşe Memiş

WhatsApp genişlemeye ve büyümeye devam ediyor. yeni özelliklerin geleceğini duyurdu.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sesli mesjaları nota ya da yazılıya dökmek için transkripsiyon özelliği üzerinde çalışıyor.

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Böylece sesli mesajı bulmak ve metnini bulmak daha kolay olacak. Ayrıca bu özellik kullanıcıları zamandan tasarruf ettiriyor.

Sesli notları metne dönüştürme özelliği şu anlık iOS için WhatsApp beta'nın en son sürümünü TestFlight uygulamasından yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabilir.

Bu özelliği kapatmak için ise WhatsApp Ayarları > Sohbetler > Sesli Mesaj Dökümleri'ni ziyaret ederek özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

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