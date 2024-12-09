WhatsApp’tan yeni özellik. Yalnızca Android cihazlarda test aşamasında

META, yeni özellik peşinde. Whatsapp, kullanıcıların grup sohbetlerinde etkileşim biçimlerini değiştiriyor. Uzun zamandır bu özellik üzerinde çalışan META, kalabalık gruplarda kimlerin çevrimiçi olduğunu kolaylıkla görebilmemiz için çalışmaları başlattı.

WABetaInfo’nun verdiği bilgiler şöyle; Meta, popüler mesajlaşma uygulamasına, grup sohbetlerinde anlık olarak hangi üyelerin çevrimiçi olduğunu göstermeyi planlıyor. Bu özellik şu an için yalnızca Android cihazlarda test aşamasında. Ne zaman kullanıcılara sunulacağına dair net tarih yok.

Yeni özellik, WhatsApp kullanıcılarının grup sohbetlerinde daha etkin ve verimli bir şekilde etkileşim kurabilmesine olanak tanıyacak.