WhatsApp'tan yine eğlendiren özellik. Daha hareketli olacak

Editör: Ayşe Memiş

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliklerini duyurmaya devam ediyor.

WABetaInfo’nun sosyal medya hesabından duyurduğu bilgilere göre, WhatsApp animasyonlu emojiler getirecek.

WhatsApp, tasarımcıların kolayca animasyonlar oluşturmasını sağlayan bir kitaplık olan Lottie'yi kullanarak animasyonlu emojiler geliştiriyor.

Bu özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğu da belirtildi.

Animasyonlu emojiler, belirli bir emojinin animasyonlu sürümü mevcut olduğunda varsayılan olarak gönderilecek.

Animasyonlu emojiler, tasarımcıların kolayca animasyonlar oluşturmasına olanak tanıyan optimize edilmiş bir kitaplık olan Lottie kullanılarak tasarlanmış.

Bu özellik web/masaüstü istemcisinde geliştirme aşamasındayken, WhatsApp'ın aynı özelliği iOS ve Android için WhatsApp beta'nın gelecekteki bir güncellemesine getirmek için çalıştığı da tahmin ediliyor.