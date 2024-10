Whitney Houston’un Grammy ödüllü annesi vefat etti

Cissy Houston, Whitney Houston’un annesi ve Grammy ödüllü şarkıcı , 91 yaşında hayatını kaybetti. Houston, New Jersey'deki evinde, Alzheimer hastalığı nedeniyle hospice bakımındayken vefat etti. Houston'un kaybı, sadece ailesi için değil, müzik dünyası için de büyük bir kayıp oldu. Kızı Whitney Houston’un yanı sıra, torunu Bobbi Kristina ve diğer değerli aile üyeleriyle birlikte huzur içinde yattığına inanılıyor.

Cissy Houston'un gelini Pat Houston, "Kalbimiz acı ve üzüntüyle dolu. Ailemizin matriği olan Cissy'yi kaybettik" diyerek, Houston’un hayatı boyunca aile, hizmet ve topluma olan bağlılığını vurguladı. "Popüler müzik ve kültüre olan katkıları eşi benzeri yok. Tanrı’nın ona bizimle geçirdiği bu yıllar için minnettarız" şeklinde konuştu. Cissy Houston, sadece Whitney’in annesi değil, aynı zamanda Dionne Warwick ve Dee Dee Warwick gibi ünlü şarkıcıların da teyzesi olarak müzik dünyasında önemli bir yere sahipti.

MÜZİK KARİYERİ VE BAŞARILARI

Cissy Houston, 1938’de şarkıcılık kariyerine başladı. Kız kardeşi Anne ve iki erkek kardeşi Larry ve Nicky ile birlikte "Drinkard Four" isimli grubu kurdu. 1963 yılında yeğeni Dee Dee Warwick ile birlikte "Sweet Inspirations" grubunu oluşturdu. Bu grup, Otis Redding, Dusty Springfield ve Wilson Pickett gibi sanatçılara vokal desteği vererek kısa sürede tanınmaya başladı. Ayrıca 1967’de The Jimi Hendrix Experience ve 1969’da Elvis Presley ile çalıştılar.

Houston, 1963 yılında "This Is My Vow" isimli ilk solo kaydını çıkardı. 1970 yılında "Presenting Cissy Houston" isimli ilk solo albümünü yayınladı ve "Be My Baby" gibi hit parçalara imza attı. Houston, yaşamı boyunca iki Grammy ödülü kazandı. 1996’da en iyi geleneksel soul gospel albümü için "Face to Face" ile ödül aldı ve 1998’de "He Leadeth Me" albümüyle de Grammy ödülü kazandı.

Dionne Warwick, Cissy Houston hakkında "Harika bir sesi vardı ve bu ses, küçük kızı Whitney'e geçti" diyerek, Whitney Houston'un müzik kariyerinin nasıl geliştiğini anlattı. Whitney'in, Kilise korosunda şarkı söyleyerek büyüdüğünü belirtti. "Whitney'nin performansını izlemek, Cissy'nin büyümesini yeniden görmek gibiydi" dedi.

AİLE HAYATI VE ZORLUKLAR

Cissy Houston, 1955’ten 1997’ye kadar NBA oyuncusu Gary Garland ile evliydi ve bu evlilikten bir oğulları var. 1958’de Whitney ve Michael’in babası John Russell Houston ile tanıştı. Çift, 1991’de yasal olarak ayrıldı ve altı torunları ile dokuz torunları oldu. Cissy Houston, 2013 yılında "Remembering Whitney" isimli bir anı kitabı yayınladı. Bu kitapta, Whitney Houston’un uyuşturucu sorunları ve ölümüne neden olan olayları açık bir dille anlattı. "Parti yapmaya başladı ve nasıl duracağını bilmiyordu" ifadeleriyle, kızının yaşamındaki zorlukları dile getirdi.

Whitney'nin ölümünün ardından hala duygusal olarak etkilenmiş olduğunu belirten Cissy, "Ona ulaşmaya çalıştığımda genellikle geri dönüş yapmıyordu. Whitney benden saklanıyordu" diyerek, kızının kaybıyla yaşadığı derin acıyı ifade etti. "Ölümü yalnız ve bu koşullarda olduğu için öfkeli hissediyorum" şeklinde hislerini paylaştı. Cissy Houston, Whitney’in ölümünden yaklaşık beş ay sonra BET Ödülleri’nde "Bridge Over Troubled Water" parçasını seslendirerek ona bir saygı duruşunda bulundu.

ARETHA FRANKLİN İLE DOSTLUĞU

Cissy Houston, Aretha Franklin ile uzun süreli bir dostluğa sahipti. 2018 yılında Aretha'nın ölümü sonrası yaptığı açıklamada, "Aretha benim çok sevdiğim bir arkadaşımdı, onu derinden özleyeceğim" dedi. Houston, Aretha ile 50 yılı aşkın bir süre tanıştığını ve birlikte acı, kayıp ve sevinç paylaştıklarını ifade etti. "En önemlisi, Tanrı’ya olan karşılıklı sevgimizi paylaştık" diyerek, Aretha Franklin ile olan dostluğunun derinliğini vurguladı.

Cissy Houston'un yaşamı ve müziği, birçok sanatçıya ilham kaynağı oldu ve onun anısı, müzik dünyasında her zaman yaşayacak. Houston, sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda güçlü bir anne ve aile bireyi olarak hatırlanacak. 91 yıllık yaşamı boyunca bıraktığı miras, gelecek nesiller için bir ışık kaynağı olacak.